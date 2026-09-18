Agua en cantidad y calidad, a punto de realización 

Un total de 36 mil habitantes de las zonas alta y media de la ciudad de Matanzas notarán a partir de este fin de semana una mejora sustancial en el abasto de agua, tras la conclusión de una importante inversión.

Se trata del tendido de una red eléctrica expresa de trece kilovolts, capaz de alimentar el sistema de bombeo de los tanques de Hormigón y Pedraja, incluso, ante la ausencia de servicio eléctrico en la zona.

Guillermo Cue Lugo, directivo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillados de Matanzas, comentó que tras el rediseño de la vía de alimentación y su tendido, ya en conclusión, la mejoría en el servicio será instantánea.

Como se conoce, más de 240 mil matanceros afrontan serias dificultades con el abasto de agua y en ese sentido se acometen inversiones para garantizar la alimentación continua de las áreas de bombeo y también de servicios vitales, mediante un sistema de seccionalización de circuitos.

Los matanceros acometen un importante programa de transición energética con marcado interés en mantener servicios de primera necesidad, sin dejar de explorar nuevas aristas como la planta de biomasa en la Ciénaga de Zapata.