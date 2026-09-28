Miriam Muñoz en el Festival Mujeres por la Vida en Colombia

La obra Emilia habla con los que no la escuchan, puesta en escena de Teatro Icarón, con la actuación y dirección de la Premio Nacional de Teatro, Miriam Muñoz Benítez, incursiona este próximo jueves 1ro. de octubre, de manera virtual, en el 7mo. Festival Nacional e Internacional de Monólogos Mujeres por la Vida, que se celebra en Colombia desde el 16 de septiembre en curso al 9 del venidero mes.

En información del autor, Ulises Rodriguez Febles, se enfatizó que el texto aborda los conflictos y pensamientos de la matancera Emilia Teurbe Tolón, quien fue la bordadora de la Bandera Cubana.

Miriam Muñoz y Teatro Icarón se presentaron en este evento en el 2025 con el laureado monólogo Las penas que a mí me matan, de Albio Paz.

«Continuamos resistiendo» es uno de los lemas del festival colombiano, auspiciado por la Asociación Cultural Un Mundo Mejor y se destaca por la presencia de obras de España, México, Cuba y Perú.

La muestra internacional de Emilia…, de manera virtual, será trasmitida por Facebook, en la página oficial del certamen y después en la institución educativa rural Los Negros, del municipio de Algeciras Huila, en la hermana nación sureña, esta semana.

Sobre su participación, la directora de Icarón, expresó: «Poder comunicarme con diferentes actrices y directoras del mundo teatral, conocer sus criterios sobre mis obras, es una oportunidad de alto valor para mi trabajo artístico».

El 7mo. Festival Nacional e Internacional de Monólogos Mujeres por la vida, continúa su impacto en comunidades vulnerables, al promover la formación de públicos con la presentación además del Taller de formación actoral y el monólogo Lo que se quedó. Memorias de la Tierra, para niños y jóvenes estudiantes de la institución educativa rural La Perdiz, del propio municipio de Algeciras Huila.

El evento cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes y con el apoyo de Radio Nacional de Colombia.