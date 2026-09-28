4 de octubre de 2026

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Miriam Muñoz en el Festival Mujeres por la Vida en Colombia

28 de septiembre de 2026 María Elena Bayón Mayor
La muestra internacional de Emilia..., de manera virtual, será trasmitida por Facebook, en la página oficial del certamen

La obra Emilia habla con los que no la escuchan, puesta en escena de Teatro Icarón, con la actuación y dirección de la Premio Nacional de Teatro, Miriam Muñoz Benítez, incursiona este próximo jueves 1ro. de octubre, de manera virtual, en el 7mo. Festival Nacional e Internacional de Monólogos Mujeres por la Vida, que se celebra en Colombia desde el 16 de septiembre en curso al 9 del venidero mes.

En información del autor, Ulises Rodriguez Febles, se enfatizó que el texto aborda los conflictos y pensamientos de la matancera Emilia Teurbe Tolón, quien fue la bordadora de la Bandera Cubana.

Miriam Muñoz y Teatro Icarón se presentaron en este evento en el 2025 con el laureado monólogo Las penas que a mí me matan, de Albio Paz.

«Continuamos resistiendo» es uno de los lemas del festival colombiano, auspiciado por la Asociación Cultural Un Mundo Mejor y se destaca por la presencia de obras de España, México, Cuba y Perú.

La muestra internacional de Emilia…, de manera virtual, será trasmitida por Facebook, en la página oficial del certamen y después en la institución educativa rural Los Negros, del municipio de Algeciras Huila, en la hermana nación sureña, esta semana.

Sobre su participación, la directora de Icarón, expresó: «Poder comunicarme con diferentes actrices y directoras del mundo teatral, conocer sus criterios sobre mis obras, es una oportunidad de alto valor para mi trabajo artístico».

El 7mo. Festival Nacional e Internacional de Monólogos Mujeres por la vida, continúa su impacto en comunidades vulnerables, al promover la formación de públicos con la presentación además del Taller de formación actoral y el monólogo Lo que se quedó. Memorias de la Tierra, para niños y jóvenes estudiantes de la institución educativa rural La Perdiz, del propio municipio de Algeciras Huila.

El evento cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes y con el apoyo de Radio Nacional de Colombia.

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