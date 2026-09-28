Con el compromiso del primer día

Cada 28 de septiembre, Cuba se viste de fiesta en el barrio, en cada cuadra se reúne los vecinos para recordar el nacimiento de una de las organizaciones más entrañables y decisivas del país: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Las banderas ondean en los balcones, las ollas de caldosa hierven desde temprano y la música llena las calles. Es, para varias generaciones, una de las fechas más emotivas del calendario nacional.

La historia de los CDR está estrechamente ligada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien la noche del 28 de septiembre de 1960, frente a una multitud congregada en la antigua Plaza Cívica, concibió con extraordinaria claridad estratégica la idea de un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva, de masas, organizada cuadra por cuadra, capaz de proteger al pueblo cubano de las agresiones y sabotajes que en aquellos años buscaban asfixiar el proceso revolucionario recién triunfante.

En cuestión de meses, esa idea germinó en cientos de miles de comités a lo largo de toda la Isla, un logro organizativo sin precedentes que solo pudo alcanzarse gracias a la confianza que el pueblo depositaba en su líder y al genio para convertir la defensa de la Patria en una tarea de todos.

Fidel entendió, antes que nadie, que la fortaleza de una revolución no reside solo en sus dirigentes, sino en la capacidad de cada ciudadano de sentirse parte activa de su destino.

Los CDR fueron, en ese sentido, una de sus creaciones más geniales: convirtieron a cada vecino en guardián de su comunidad y a cada cuadra en un espacio de participación popular directa.

Desde su fundación, los CDR se convirtieron en mucho más que una estructura de defensa: la columna vertebral organizativa de la sociedad cubana.

Con su participación se impulsaron las campañas de vacunación que erradicaron enfermedades, las jornadas de donaciones de sangre que salvan vidas, el trabajo voluntario que construye escuelas y hospitales, el reciclaje de materias primas y las pesquisas casa por casa para enfrentar con eficacia las crisis epidémicas, desde el dengue hasta la COVID-19.

En cada emergencia, en cada huracán, en cada desafío sanitario, los cederistas en la primera línea de organización popular, demuestran que el modelo ideado por Fidel, más de sesenta años después, ratifica que es un instrumento insustituible de cohesión social.

Frente a un contexto internacional adverso, contar con estructuras capaces de movilizar al pueblo, coordinar la respuesta ante crisis y mantener vivo el espíritu de unidad que caracteriza al proyecto revolucionario cubano, sigue siendo una necesidad estratégica.

A más de seis décadas de su fundación los CDR ratifican la idea visionaria de Fidel de una organización que acompaña, guía y fortalece a la sociedad cubana frente al imperio.