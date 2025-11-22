22 de noviembre de 2025

Música y danza celebran en Matanzas hermandad entre San Petersburgo y La Habana

22 de noviembre de 2025 Jessica Mesa Duarte
Dos horas de música y danza disfrutó el público matancero al atardecẻr de este viernes en el Teatro Sauto, durante el espectáculo Diálogo de culturas, dedicado a celebrar los 25 años del establecimiento de las relaciones de hermandad entre San Petersburgo y La Habana y el 510 aniversario de Santiago de Cuba.

El amplio programa ofreció un acercamiento a la música y la danza de esa ciudad rusa y algunos de sus artistas más sobresalientes, entre ellos Valentina Dolguina, Grigori Chernetsov, Iraida Nokolaeva y los Conjuntos Estatal de Danza Bárinia, el cosaco Atamán y el Bis-Kvit.

Música folclórica, popular y tradicional de ambos países se escuchó en el coliseo yumurino. De la ciudad rusa interpretaron San Petersburgo, orgullosa ave blanca, Vals de Leningrado, El vuelo del moscardón, Katiusha y Música de la amistad, compuesta especialmente para la ocasión. Del pentagrama cubano se escucharon Sedúceme, Veinte años y Hasta siempre, Comandante.

El concierto incluyó además la proyección de varios materiales audiovisuales  con una vasta información acerca de las relaciones, proyectos y convenios de trabajo entre San Petersburgo y Cuba en ramas como la educación, la cultura, la economía y la alta tecnología, así como imágenes de importantes celebraciones autóctonas de la segunda ciudad más grande de la Federación rusa.

Asistieron a esta presentación llena de colores, música, danza y cultura, el Gobernador de San Petersburgo, Alexander Dimitrievich Beglov, la Gobernadora de Matanzas Marieta Poey Zamora, Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura y el Conservador de la Ciudad de Matanzas, Leonel Pérez Orozco.

El concierto de este viernes en el Teatro Sauto, de Matanzas, responde a una visita oficial de la delegación rusa a Cuba, a propósito de los 25 años del establecimiento de las relaciones de hermandad entre San Petersburgo y La Habana.

En Matanzas también se entrevistaron con el primer secretario del Partido, Mario Sabines Lorenzo y visitaron lugares de interés sociocultural en la Atenas de Cuba. La comitiva expresó su agradecimiento por la calurosa bienvenida de los matanceros y calificaron a esta como una ciudad hermosa, de cultura y tradiciones.

Los talentos artísticos protagonizarán hoy una gala en el Teatro Nacional de Cuba, en la capital cubana.

