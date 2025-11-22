Estrenos de nuevos productos en FitCuba 2026

Uno de los momentos de mayor relevancia de la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2026 tendrá lugar con la presunta entrada en operaciones del producto hotelero Sol Hicacos Varadero, la cuarta instalación bajo la marca en este balneario.

Justo donde la compañía Meliá Internacional concentra su mayor cantidad de cuartos quedará inaugurado el alojamiento, nacido hace 27 años con el nombre Turquesa, pero ahora rejuvenecido bajo estándares mundiales para una instalación de cuatro estrellas, dijo la representante por la parte cubana, Eulalia Llópiz Ávila.

Ubicado en uno de los mejores tramos del afamado destino de sol y playa, “actualmente se intervienen todas las áreas de hotel, incluidas sus 264 habitaciones, con un proceso total de transformación de los baños, la carpintería y mobiliario y decoración minimalista”, detalló.

En curso modificaciones profundas en el “buffet, el ranchón Guantanamera, los bares y se contará con una cocina de alto estándar, todo en el propósito de ofrecer las mejores prestaciones, para que Sol Hicacos Varadero alumbre la península”, agregó Llópiz Ávila.

No descartó la posibilidad de la puesta en funcionamiento de parte del hospedaje en algún momento de la temporada de alza turística 2025/2026, período de noviembre a abril de mayor afluencia de visitantes extranjeros a la occidental provincia de Matanzas.

Este hospedaje se sumará a otros tres de la misma familia: Sol Varadero Beach, Sol Caribe Beach y Sol Palmeras, la instalación con la que Meliá se estableció en la Mayor de las Antillas, fiel ejemplo del mejor turismo fabricado en esta nación.

De esta manera Meliá sumará once hoteles en Varadero, de los más de 30 en operaciones en Cuba, donde se consagra como la compañía de más alojamientos y amante de un país que sigue considerando la joya del Caribe.

El balneario matancero también se prestigia con Meliá Las Américas y Meliá Varadero, dos todo incluido que junto con Sol Palmeras son los únicos de la compañía española ganadores en la Playa Azul de la categoría de Vanguardia Nacional por los resultados económicos, sindicales y sociales del 2024.

Pactada para su habitual mes de mayo, la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2026 transcurrirá en el Centro de Convenciones Plaza América y estará dedicada al producto sol y playa, y a Canadá como país invitado de honor.

Foto tomada del Facebook de Eulalia Llópiz.