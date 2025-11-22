Donaciones para los damnificados

Alrededor de 70 cajas de prendas de vestir, lencería, calzados y juguetes fueron donadas hasta la fecha por los vecinos del reparto Reynold Gảc{ia, con el apoyo del Proyecto Comunitario Con mis manos sueños y realidades , para ayudar a los damnificados del huracán Melissa.

Este tipo de iniciativas proporcionan alivio inmediato a quienes han perdido tanto y fortalecen los lazos comunitarios promoviendo una cultura de solidaridad entre los que habitamos está Isla.

En esta ocasión fue realizada la cuarta donación por vecinos y miembros del proyecto y pretenden continuar con estas acciones, siempre con el objetivo de ayudar a reconstruir y apoyar a quienes lo necesitan.