Donaciones para los damnificados

22 de noviembre de 2025 Noelis Santoyo Cobas
En esta ocasión fue realizada la cuarta donación por vecinos y miembros del proyecto y pretenden continuar con estas acciones
Alrededor de 70 cajas de prendas de vestir, lencería, calzados y juguetes fueron donadas hasta la fecha por los vecinos del reparto Reynold Gảc{ia, con el apoyo del Proyecto Comunitario Con mis manos sueños y realidades, para ayudar a los damnificados del huracán Melissa.
Este tipo de iniciativas proporcionan alivio inmediato a quienes han perdido tanto y fortalecen los lazos comunitarios promoviendo una cultura de solidaridad entre los que habitamos está Isla.
En esta ocasión fue realizada la cuarta donación por vecinos y miembros del proyecto y  pretenden continuar con estas acciones, siempre con el objetivo de ayudar a reconstruir y apoyar a quienes lo necesitan.

