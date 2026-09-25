Participará escritor cubano en la Feria Iberoamericana del Libro

El periodista, escritor y editor Norge Céspedes Díaz participará como invitado el 3 y el 4 de octubre próximos en la Feria Iberoamericana del Libro, de Otawa, en Canadá, donde presentará sus más recientes producciones literarias.

“Uno es Rómpete una pierna, anécdotas entre bambalinas y el otro El árbol y la escarcha. Muestra de actores cubano-canadienses, que es la primera antología de literatura cubano-canadiense, cuya selección junto a la escritora Ana Núñez González, quien es la directora de la casa Cristálidas Ediciones, radicada en Montreal”.

El árbol y la escarcha surgió durante una visita anterior del autor manzanillero radicado en Matanzas a Canadá, en otoño de 2023, cuando realizó allí una residencia artística.

“Allí nosotros nos conocimos, conocí la editorial y ya a partir de entonces, con el tiempo, fue surgiendo esta antología que reúne un total de diez escritores cubanos que residen en diversos territorios de Canadá.

“Hay textos de poesía y cuentos también. Muchos de los autores antalogados han alcanzado premios en diversos certámenes literarios convocados en Canadá o en otros países, incluso en Cuba.

“El libro refleja de cierto modo el proceso vivido por ellos como inmigrantes, desde una perspectiva distinta de la literatura, una manera también de reflejar ese extrañamiento ante la tierra nueva o esa nostalgia por Cuba”.

Pero el libro va más allá de plasmar la nostalgia de quien dice adiós a su Patria para abordar la sorpresa y las expectativas de quienes hicieron suya la tierra canadiense.

Además, resulta un beneficio mayor pues pone a dialogar a los autores cubano-canadienses con escritores y lectores cubanos, pues en estos momentos se prepara también una entrega por Ediciones Matanzas.

“Son muchas zonas que se reflejan en el libro. Como te decía, es la primera antología de literatura cubano canadiense. Hubo que hacer una investigación para llegar a ella, localizamos cerca de una treintena de autores cubanos canadienses.

“No llegamos a contactar con todos, pero al final hicimos esta muestra que creo que puede ayudar a entender este proceso que viven quienes emigran y, sobre todo, a ver esta otra perspectiva que aportan desde Canadá estos cubanos que están allí y que tienen una sensibilidad que se va modificando con el paso del tiempo”.

Rómpete una pierna, anécdotas entre bambalinas, un texto que nació gracias a la idea original del dramaturgo, escritor e investigador Ulises Rodríguez Febles, será el otro título que Céspedes Díaz pondrá a disposición de los lectores canadienses.

Merecedor de la beca Juan Francisco Manzano del Comité provincial de la UNEAC, en Matanzas, reúne medio centenar de testimonios de actores y directores de teatro cubanos, entre ellos varios premios nacionales y figuras esenciales de la escena cubana.

“De diversas agrupaciones de casi todo el país, de diferentes manifestaciones teatrales desde el teatro dramático, humorístico, lírico, callejero, titiritero.

“Son anécdotas del día a día tras bambalinas, accidentes en puestas en escena, en ensayos, olvidos de textos, situaciones que suceden en la relación con el público, entre los propios actores, giras, una amplia gama de temas de ese tipo que habitualmente no son recibidos por el público porque el público solo ve el hecho teatral y no lo que hay detrás.

“Este es un modo de acercarse por dentro a ese mundo de teatro, a esas costuras que están y que no se ven porque el propio hecho teatral trata de ocultarla, pero que también constituyen una manera de entender el mundo del teatro, su historia”.

El libro, que saldrá primeramente por la canadiense Critálidas Ediciones y tiene en preparación una entrega por la editorial Alarcos, está dividido en varias secciones que buscan la organización de todas las anécdotas. “Hay personalidades, hay relatos que son de corte humorístico, otros más emocionales, otros constituyen homenaje, otro narran hechos insólitos.

«Abordar las anécdotas implicó un trabajo técnico exigente porque en ellas hay que incluir datos referidos a las puestas en escena, el periodo temporal en que se desarrollaron, nombres de grupos, directores y otros elementos que son necesarios, pero tratando que no aplastaran a la propia anécdota”.

Asimismo, considera el también narrador y ensayista, salda una deuda con la memoria al dejar constancia impresa de recuerdos, fragmentos de historia, vivencias que de otra manera podrían deshacerse ante el olvido.

“Es muy importante el hecho de preservar en blanco y negro cada una de esas anécdotas porque son historias que, como todo lo que proviene de coloquio popular, podrían terminar en el olvido. Siempre se cuentan esas anécdotas entre los propios actores al terminar un espectáculo, entre amigos en una gira, en la guagua, en avión, pero quedan ahí, en el aire.

“Por eso intentamos rescatarlas dentro de este libro que forma parte del proyecto Memoria Oral de la Casa de la Memoria Escénica, de Matanzas”.

“Rómpete una pierna es un libro homenaje al teatro y a la cultura cubana; pero además es entretenido, un aporte singular a la identidad, la memoria y el patrimonio de la nación cubana, que se diluye en su transcurrir efímero, y que a veces no se concientiza, dándole la importancia y el apoyo que necesita”, al decir de Rodríguez Febles, director de la Casa de la Memoria Escénica.

El árbol y la escarcha y Rómpete una pierna, anécdotas entre bambalinas son dos textos de un autor cubano al que podrán acceder en el ya cercano mes de octubre los lectores canadienses, al tiempo que devienen oportunidades de intercambio entre dos naciones aparentemente muy diferentes pero que mantienen un diálogo casi permanente, ahora también desde la literatura.

Norge Céspedes Díaz es narrador, ensayista, periodista y editor. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La Habana, fue miembro de la Asociación Hermanos Saiz y del Taller de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Ha publicado, entre otros, el ensayo Lino Novás Calvo. Periodista encontrado, Manos a la obra. Testimonios de artesanos matanceros, Juan Candela y otras narraciones de Zapata y Todo lo demás es humo. Los escritores hablan.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26