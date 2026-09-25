Taller fortalece tesis doctorales en CTS en Universidad de Matanzas 

La Universidad de Matanzas acogió un taller sobre los enfoques de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) en el contexto latinoamericano.

El evento, que se inserta en el programa de formación doctoral, estuvo dirigido por el Dr. C. Raudelio Machín Suárez, profesor de la Universidad Andrés Bello, de Santiago de Chile, y persiguió el objetivo de vincular estos marcos teóricos con las tesis de los doctorandos.

En ese espacio de reflexión colectiva, los participantes examinaron los principales debates teóricos y metodológicos que configuran el campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Entre los resultados de la jornada destaca la articulación entre los referentes teóricos abordados y los proyectos investigativos de los doctorandos.

Así mismo, el ejercicio permitió identificar los supuestos sociales y políticos que subyacen en los objetos de estudio de cada tesis, además de fortalecer su fundamentación teórica.

En medio de un contexto en extremo recrudecido como consecuencia de una política cruel y genocida del gobierno estadounidense contra Cuba, los profesionales matanceros continúan haciendo ciencia.