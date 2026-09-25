Premian concurso La letra viva en Matanzas

Con la premiación del Concurso de nuevas narrativas del Periodismo inició en el Museo Farmacéutico de la ciudad de Matanzas el taller Letra Viva, auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz.

Recibieron reconocimientos Arley Puyol e Iris Torres, de Ciego de Ávila en el género Perfil, con El hombre que levanta otras manos, por darle protagonismo a las labores de los árbitros en ocasiones en el centro de la cuestión, pero aun así invisibles. Además, lo hicieron desde una perspectiva humana, donde se fusiona lo personal y lo profesional.

En reportaje mereció el lauro Algo se está rompiendo en el pueblo, de Reynaldo Zaldívar, de Holguín, por su manera de contar cómo el pueblo a veces debe recurrir a alternativas como hacer aceite del corojo para sobrellevar la crisis de desabastecimiento de la Isla. Utiliza en un equilibrio en extremo funcional la narración y el uso de datos y fuentes.

Los textos Un grupo electrógeno, 300 pesos y la derrota más hermosa y Los fantasmas de Sáez y Calzada, de Máximo Badía Yumar se alzaron con los premios de crónica y texto inédito. «Los textos que envié al concurso son dos crónicas: una publicada en la revista Pueblo Nuevo donde cuento mi experiencia como un fanático del fútbol que pasaba mucho trabajo para para ver un partido y la otra fue una crónica, la más larga que he escrito, en la en la que contaba mis experiencias como un trabajador de una Mipyme nocturna en Cárdenas».

El primer trabajo destacó por su concisa y simbólica forma de narrar las penurias de un fanático al fútbol club Barcelona y el segundo por la forma en la que cuenta las peripecias de un joven universitario obligado a trabajar para tener algo parecido a una vida. Está escrito de una manera en que la experiencia individual se transforma en una metáfora colectiva, valoran los especialistas en el acta de premiación.

El jurado, compuesto por Rafael Grillo, Ayose García Naranjo y Guillermo Carmona, evaluó en una veintena de textos. Señalaron que algunas redacciones adolecen de las características para cumplir con la categoría en la cual compiten y se aconseja para futuras convocatorias tratar de hacer llegar a un público más amplio el evento.

El Concurso de nuevas narrativas del periodismo La Letra Viva persigue celebrar y promocionar los derroteros modernos de la prensa, las formas de contar de una manera diferente al unir la disciplina y veracidad del reportero y la creatividad y falta de bordes del escritor, según expone el jurado.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26