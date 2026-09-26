Verdura 2 crece con el apoyo petrolero

Cárdenas.-Trabajadores de la División Producción Centro y Servicios Especializados del Petróleo realizaron un cambio de labor en el organopónico Verdura 2 de este municipio, como parte de las acciones que respaldan el desarrollo económico local y la producción de alimentos en la provincia de Matanzas.

Con sentido de pertenencia, los trabajadores dedicaron su tiempo y esfuerzo a las labores agrícolas propias del organopónico, un espacio clave para el abastecimiento de vegetales y hortalizas a la población cardenense.

La jornada, se enmarca en el compromiso sostenido de este sector con las prioridades productivas del municipio.

La soberanía alimentaria constituye hoy una de las principales prioridades del país, en medio de un contexto económico complejo marcado por las limitaciones de recursos e insumos.

En ese sentido, iniciativas como esta cobran especial relevancia, pues contribuyen de manera directa a incrementar la disponibilidad de alimentos frescos para las familias del municipio, reduciendo la dependencia de importaciones y fortaleciendo los circuitos productivos locales.

El respaldo de un sector como el petrolero a una actividad agrícola evidencia la importancia de la articulación entre diferentes ramas de la economía para el logro de objetivos comunes.

La producción de alimentos no depende únicamente de quienes trabajan la tierra de forma directa, sino también del apoyo solidario de otras entidades y colectivos laborales, que con su fuerza de trabajo y disposición suman capacidades a los organopónicos y unidades agropecuarias.

Este tipo de alianza intersectorial refleja un modelo de gestión donde la responsabilidad social empresarial se traduce en acciones concretas sobre el terreno, los trabajadores no solo cumplen sus funciones habituales, sino que extienden su compromiso hacia otras esferas productivas.

Cárdenas, como el resto de los municipios matanceros, necesita de la suma de voluntades para sostener y ampliar sus fuentes de producción de alimentos, la participación activa de diversos sectores de la sociedad, desde entidades estatales hasta colectivos obreros, resulta determinante para enfrentar los desafíos actuales en materia alimentaria.

Con acciones como la desarrollada en el organopónico Verdura 2, se reafirma que la soberanía alimentaria es una tarea de todos, y que el sentido de pertenencia y la dedicación de los trabajadores continúan siendo pilares fundamentales para el desarrollo económico y social del municipio de Cárdenas.