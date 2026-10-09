Premios Aldabón: Matanzas también descuella desde la literatura joven

Entre el 4 y el 5 de octubre se desarrollaron en Matanzas las jornadas del Premio Aldabón, auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas, el Centro provincial del Libro y la Literatura y la Dirección provincial de Cultura, dedicado a los 40 años de la AHS y los 28 de su editorial en suelo yumurino.

“Los Premios Aldabón a nuestro juicio ha sido de los mejores eventos que hemos hecho este año. Dedicado a Ulises Rodríguez Febles, tuvo gran participación de jóvenes poetas, de jóvenes escritores que nos acompañaron leyendo sus poemas.

“Los paneles estuvieron muy buenos también. Se hizo un Concilio de las Aguas referido a los poetas de la matanceridad. Las presentaciones de las novedades literarias: La doncella errante y otros monólogos para actrices, del propio Ulises, Por las esquinas del mar, de Noel Oliva y ¿Qué va a ser de ti?, de María Lorente le dan un aire diferente al premio.

“En la librería también se vendieron muchos libros por estos días. Fue una excelente jornada”, valoró Daniel Cruz Bermúdez, director de Ediciones Aldabón.

Como en cada edición, se reconocieron con el premio La calle de Rimbaud los libros que mayores éxitos tuvieron entre los lectores, este año con particularidades, especifica el también poeta, librero y promotor.

“Acerca de los premios de La calle Rimbaud, que son de los que más énfasis hacemos porque viene siendo el Premio del Lector en la provincia, es cierto que estamos haciendo tiradas de 150 a 200 ejemplares que no tiene nada que ver con los 500 a mil que hacíamos antes.

“Por ello en esta ocasión seleccionamos los títulos del catálogo que más rápido se vendieron. Uno de ellos fue Agua en canasta, de Laura Ruiz Montes. Recordemos en el Festival Puentes Poéticos, cuya presentación, en los portales del Palacio de Junco, fue un fenómeno masivo; allí se vendieron entre ochenta y noventa ejemplares y tuvimos que aguantarlo para otras presentaciones y para la Feria del Libro en La Habana.

“En el caso de Cubanomicón de Boris Luis Alonso nos sucedió parecido. Cada vez que hacíamos una presentación del libro, se agotaba. Había que guardarlo poquito a poco para las presentaciones y para que el autor también tuviera presencia en La Habana y en otros espacios también”.

Al referirse a los finalistas y la ganadora del Premio Aldabón 2026 en la categoría Ciencia ficción/Fantasía, consideró que “nos satisface mucho que sea Marien Cabrera, uno porque es una autora novel y, además, porque es matancera.

“Eso nos está diciendo que esa selección de ciencia ficción que estamos queriendo hacer en Matanzas ya tiene buenos creadores, entre ellos contamos con Náthaly Hernández Chávez, Raúl Piad, Tonito, Alain Gómez y ahora Marien Cabrera y otros jóvenes que vienen detrás también con buenas obras de ciencia ficción.

“Ya desde La Habana reconocen que, fuera de la capital, Matanzas es uno de los centros importantes en el género ciencia ficción. Y eso nos da mucha alegría para el movimiento”.

Asimismo, dio a conocer durante la clausura que la venidera edición del certamen, en 2027, se dedicará al poeta y editor matancero Leymen Pérez. El Premio Aldabón 2026 reafirmó a Matanzas como uno de los núcleos creativos más importantes dentro de la literatura cubana contemporánea.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26