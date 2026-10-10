Patrimonio y Archivo Histórico unen esfuerzos para reconstruir la memoria de Matanzas

La Oficina de Monumentos y Sitios Históricos del Centro provincial de Patrimonio Cultural trabaja en el montaje museográfico de la Sala de la Ciudad, perteneciente al Museo Palacio de Junco.

Los arquitectos Wendy Pérez Lora y Rubier Bernabeu García, integrantes del proyecto laboran con las cartas, actas capitulares, el plano fundacional de Matanzas y documentos que atesora el Archivo Histórico.

La búsqueda forma parte de un proceso de investigación que acompañará el diseño y montaje de la nueva sala.

Para los especialistas de Patrimonio, el Archivo Histórico constituye una fuente fundamental por su labor en la preservación de documentos que permiten reconstruir diferentes etapas de la historia local.

A este trabajo se suma la digitalización de los fondos, proceso que facilita el acceso y la consulta de materiales que durante años solo estuvieron disponibles en sus soportes originales.

La colaboración entre ambas instituciones continuará durante las diferentes etapas del montaje museográfico.

A medida que avance el proyecto, los especialistas podrían regresar al Archivo para ampliar la información y localizar nuevos documentos que contribuyan a completar el contenido de la Sala de la Ciudad.

En paralelo, la Oficina del Conservador de la Ciudad y el sistema provincial de Patrimonio Cultural avanzan en acciones vinculadas con la preservación y digitalización del acta fundacional de Matanzas.

El proceso comenzará el próximo lunes en horas de la mañana y constituye otro paso en la protección de uno de los documentos esenciales para comprender el origen de la ciudad.