Termoeléctrica Guiteras sale del SEN por avería en una tubería

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas, salió del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) debido a un salidero en una línea de atemperamiento de vapor.

El subdirector técnico de la planta, Elmer García Romero, explicó que la avería se encuentra en una tubería exterior y estimó que los trabajos de reparación concluirían en unas seis horas.

Según el especialista, el proceso de arranque se retomará poco después de concluir la reparación, pues la caldera mantiene su temperatura.

La salida de la Guiteras reduce la disponibilidad de generación eléctrica en el país, en un contexto marcado por las averías y los mantenimientos en otras unidades termoeléctricas.

Cubadebate