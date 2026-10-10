Se ínserta la UNEAC en la 51 Semana de la Cultura matancera

La Casa Social de la Unión de Escritores y Artistas (UNEAC) en Matanzas será sede de importantes eventos durante la 51 Semana de la Cultura Matancera y la Jornada por la Cultura Cubana, del 10 al 20 del mes en curso.

Resulta inspirador que este año, entre sus diversas dedicatorias, los yumurinos le rindan homenaje al aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

El programa de actividades, en el cual serán homenajeados los miembros fundadores y distinguidos, se iniciará el próximo miércoles 14, a las 2:00 de la tarde con la popular Tertulia de la Matanceridad, bajo la conducción del realizador y primer vicepresidente de esa organización, Leo Ernesto García Ramos, con la participación del Conservador de la Ciudad, quien aportará los últimos detalles sobre los descubrimientos arqueológicos encontrados en el Centro Histórico de la Atenas de Cuba.

Al día siguiente, el 15, se desarrollará en la mañana La Peña del Maiz Regado con el escritor y presidente de la Asociación en la provincia, José Manuel Espino, que contará con la participación de niños de las escuelas de la comunidad y de los miembros del Taller de Autores de Literatura infantil y Adolescente.

El viernes 16 en la mañana la Casa de los Escritores y Artistas será escenario del 17 Evento de Realizadores Barquito de Papel, bajo la dirección general de la actriz Fara Madrigal y su personaje de la payasita Maravilla, dedicado a resaltar a fundadores y artistas de TV Yumurí, mientras el sábado 17 se presentará el Proyecto en Casa, del Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativas Comunitarias (CIERIC) adjunto a la UNEAC, con trabajos manuales y culinarios.

El espacio de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, La Casa de Todos, se anuncia para el lunes 17 a las 2:00 de la tarde, con la conducción de Loly Oropesa y de Noslén González, subdirector provincial de Cultura, donde se rinde tributo a los más antiguos creadores.

El 20 de Octubre, Día de la Cultura Cubana, en su horario de la tarde, se realizará la peña Te Conté, con las narradoras orales «Mamita» de León e Ileana Hernández, cuya temática se enfocará hacia las tradiciones que persisten a lo largo de los años en los hogares matanceros.

Será sede de importantes eventos la casona de la UNEAC dentro de la 51 Semana de la Cultura Matancera y la jornada en torno al 20 Octubre, fecha en que por primera vez se escuchó nuestro Himno Nacional.