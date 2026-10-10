Fotocanímar 2026, un espacio de confluencias creativas

En la sala de reuniones de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de Matanzas se desarrolló la conferencia de prensa del evento Fotocanímar, uno de los más comprometidos con la creación de redes entre artistas en nuestro país.

Durante la reunión con los más destacados creadores y representantes de la cultura en el territorio, se compartió que dicha cita cultural incluirá tanto exposiciones como conferencias y presentaciones de libros.

Asimismo se confirmó que participarán en el programa 95 artistas invitados con nombres como el colombiano Federico Ríos, la española Elisa Miralles y el brasileño Anderson Cohelo, tres de los fotoperiodistas más importantes del mundo.

De nuestra delegación, la maestra del lente Monik Molinet constituye una de las asistencias más esperadas en el evento, en el que figurarán 61 artistas foráneos y 34 de Cuba.

Otras de las novedades del festival resultan la exposición personal «Darién» del fotógrafo documentalista manizaleño, y la exposición colectiva «Tumbao» en representación de la fotografía contemporánea matancera.

Fotocanímar de alcance internacional contará con la colaboración de instituciones locales como el Museo Farmacéutico y la Biblioteca provincial Gener y del Monte las cuales actuarán como sedes.

Dicho escenario se enfocará en las temáticas del poder, la memoria y la sobrevida al aunar talentos en la urbe yumurina como una de las capitales de la fotografía.

El fotógrafo y artista visual Julio César García Martínez, director del evento, precisó que la esencia del proyecto consiste en la retroalimentación entre colegas de diversas latitudes del orbe.

La segunda edición del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía Fotocanímar, se efectuará del 29 de octubre al primero de noviembre en un encuentro donde se acentuará el intercambio artístico.