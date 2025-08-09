Se insertan matanceros como becarios del Witness Photoworkshop 2025 (+fotos)

Cinco de los diez fotógrafos cubanos seleccionados como becarios del Witness Photoworkshop 2025 son matanceros. Enfocado hacia la fotografía documental, se insertarán en el taller Karla González Horta, Denny Santana Torres, Sully Rodríguez, Lien Villavicencio y Gabriela Rodríguez.

El propósito de la edición de este año es documentar las celebraciones culturales más profundas de Cuba, explorando la espiritualidad y el alma sincrética del país. El proyecto Whitness, creado en 2020, está formado por un colectivo de fotógrafos de México y Cuba.

Las experiencias de los experimentados y reconocidos Rikky Azarcoya, Alain Pantaleón, Raúl Cañibano y Erika Balestra, se enriquecerán en el taller que se desarrollará en La Habana, entre el 5 y el 12 de septiembre venideros, con la participación del profesor, curador y fotógrafo Luis Beltrán y Alice Graviner, exeditora de fotos del Time y la Casa Blanca, como invitados especiales.

El propósito de Whitness es ayudar a los fotógrafos cubanos a encontrar su propia voz y visión para contar historias que impactarán a futuras generaciones. Se trata de una asociación sin fines, cuyos integrantes están comprometidos con la educación.

Fotógrafos, editores y escritores internacionales comparten sus conocimientos cada año con becarios residentes en Cuba y México ofreciéndoles una experiencia única de aprendizaje y crecimiento profesional.