Un amor saludable (+fotos)

Una temática que reproduce el equilibrio perfecto al combinar dos pasiones retadoras, aunque diferentes, se exhibió en la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Matanzas.

Como parte del meritorio trabajo artístico de Annia Betancourt Ponce, quien también posee una destacada trayectoria en el campo de la Medicina, la muestra El amor es el arte de rendirse es el vivo testimonio de su empeño.

Con la ayuda de Tamara Teresa Asencio Villanueva y Yudier Abreu Martínez, familiarizados con la técnica de papel maché, la muestra ratificó el poder de la autenticidad y la colaboración.

Con esta exposición se recordó la importancia de perseguir la felicidad, incluso cuando proviene de distintas vocaciones.

Tanto la Salud como el arte resultan el sentido de la vida de la autora al trenzar en la mayoría de sus trabajos esta interesante combinación.

Para una mejor ejecución de este concepto, la utilización de la madera y el alambre fueron esenciales para lograr piezas tan vivas aún con la rigidez de dichos materiales.

De las 16 piezas que integran la muestra, la escultura principal se titula Una vida dentro de otra, con representación de La Bella Durmiente de Matanzas.

La joven cardenense, merecedora de muchos reconocimientos en el municipio, encontró su marca identitaria en el trabajo con la naturaleza, una fórmula de éxito desde que incursionó con dicho concepto.

Más que una exposición de arte, resulta un viaje con compañeros y amigos del gremio en el que nace una obra de exploración infinita.