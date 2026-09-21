Cuba define su preselección sub-15 rumbo al Mundial de Mérida

La Federación Cubana de Béisbol dio a conocer el equipo Cuba sub-15 que representará a la Isla en el Campeonato Mundial de la categoría, a disputarse del 25 de septiembre en curso al 4 de octubre entrante, en el estadio Kukulcán Álamo, de Mérida, México, sede de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana.

La selección, integrada por 20 jugadores procedentes de diez provincias del país, buscará mantener el dominio histórico que convirtió a Cuba en el máximo ganador y medallista de estos torneos juveniles.

El conjunto nacional quedó ubicado en la Llave A, donde debutará el 25 de septiembre ante República Dominicana, continuará su itinerario frente a Sudáfrica el día 26, Japón el 27 y Alemania el 28, para cerrar la fase ante los anfitriones mexicanos el día 29, en un calendario compacto que exigirá regularidad inmediata desde el primer choque.

Para Cuba la cita en Mérida trasciende el resultado deportivo inmediato, el béisbol sigue siendo el deporte nacional por excelencia y una vitrina de cara al futuro del talento que eventualmente nutrirá las Series Nacionales y la selección absoluta.

Un buen desempeño reafirmaría el semillero pese a las dificultades que atraviesa el sistema deportivo cubano en los últimos años, marcadas por la migración de figuras jóvenes y la escasez de recursos para el desarrollo de base.

Un tropiezo, en cambio, alimentaría el debate ya instalado sobre el estado de la cantera y la capacidad del país para sostener su liderazgo histórico frente a potencias emergentes como Japón, Estados Unidos o los propios anfitriones mexicanos, que han elevado el nivel de sus programas juveniles en la última década.

El desafío arranca con un rival directo, República Dominicana, y se endurece con cada jornada hasta el cierre ante México, en un formato que no da margen para partidos de transición.