El Madrid cae en el Metropolitano y ve al Barça a seis puntos

El Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Madrid en el derbi de La Liga y se afianza como segundo con 16 puntos, a cinco del líder Barcelona, que suma 21 tras siete victorias en siete jornadas.

El conjunto blanco cae al cuarto puesto con 15 puntos y acumula su segunda derrota del torneo.

El partido se rompió en el minuto 52, cuando Dean Huijsen fue expulsado por una falta como último hombre; un minuto después, Alejandro Grimaldo abrió el marcador de penal (53′).

En el 59, Jonathan David amplió la ventaja en una jugada continuada y dejó el derbi casi sentenciado; Antonio Rüdiger descontó de cabeza en el 89, ya sin tiempo para reaccionar.

Los números respaldan al local: el Atlético tuvo el 65 por ciento de la posesión y remató doce veces, siete al arco, frente a los seis disparos y tres tiros al arco del Madrid.

La expulsión de Huijsen definió el derbi; hasta ese momento el Atlético mandaba en el juego, pero el marcador estaba corto. Con un hombre menos, al Madrid le bastaron siete minutos para pasar de sostener el empate a verse dos goles abajo.

El tanto de Rüdiger maquilló el resultado, pero no cambió la historia; para la carrera por el título, el triunfo mantiene al Atlético en la pelea, aunque el Barcelona no da señales de flaqueza y conserva cinco puntos de ventaja.

El Madrid, en cambio, ve al líder a seis y ya no tiene margen para nuevos tropiezos; el calendario ofrece revancha pronta: el diez de octubre el Atlético visita al Alavés, el Madrid recibe al Villarreal y el Barcelona se mide con el Getafe.