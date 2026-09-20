Noly Díaz, el artesano que convierte el metal en arcilla

Al escultor y orfebre matancero José Manuel Díaz Herrera, Noly, se dedicó el espacio San Juan Murmurante, coordinado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura y Artex Matanzas, en la Sala de Conciertos José White, en la urbe yumurina.

“Había venido a algún San Juan Murmurante, pero no sabía en realidad la envergadura que tenía. Estaba nervioso porque yo hablo muy poquito y era difícil para mí ver tantas amistades, tantas emociones.

“Me sorprendieron con la música, motivaron muchos recuerdos en mí. Me siento muy bien porque se reconoció lo que me gusta hacer, se reconoció a un artista matancero, no porque fuera a mí, no creo merecerlo, pero estoy muy orgulloso de ser matancero y compartir con todas esas personas que verdaderamente son amigos, colegas.

“Ver esa unión que es como debe ser entre artistas y pienso que hay que incrementarla un poquito más, pero ver la armonía entre los artistas y poder ayudar en ello fue algo maravilloso”.

Noly se refirió en la entrevista a la influencia que tuvo en su obra el acercamiento a quien sería su referente y maestro, Agustín Drake Aldama. Asimismo, explicó su afición por el caballito de mar y la inspiración que significó para él conocer sobre las leyendas matanceras para llevarlas a sus piezas artísticas, entre ellas la escultura de la gaviota del San Juan, enclavada en el pase Narváez. Enfatizó en la importancia medular que tuvo en el desarrollo y promoción de su obra Ríos Intermitentes, dentro de la Bienal de La Habana en Matanzas.

Varios amigos y colegas acompañaron al artesano artista durante el encuentro y ofrecieron sus testimonios alrededor de la obra y personalidad del invitado. “Vento y yo tenemos muy buena relación de amigos, nos hemos dado consejos ambos, hemos discutido, hemos hecho cosas juntos y me sorprendió con sus palabras, bueno, quién no conoce a Ercilio.

«A veces le digo estás exagerando un poco, pero me dice que no. Fue impresionante, me dejó sin palabras, le agradezco eternamente porque he aprendido mucho con él. Agradezco también a cada uno de los presentes por los obsequios que me hicieron. No esperé nunca nada de eso. Todo eso fue sorpresa que se convirtió en un momento inolvidable”.

En sus palabras Ercilio Vento, Historiador de la Ciudad de Matanzas, expresó que Noly Díaz es el artesano que convierte el metal en arcilla. Se unieron al diálogo el diseñador, curador y promotor cultural Alexander Rodríguez Castellanos y el artesano Luis Octavio Hernández.

Díaz Herrera adelantó que actualmente trabaja en varios proyectos, entre ellos la preparación de una instalación para presentarla en el salón El Artesano, de la ACAA y de una exposición personal y, más a largo plazo, las esculturas de un ramo de rosas, en homenaje a la mujer matancera, y otra inspirada en una leyenda matancera, estas últimas de gran formato para embellecer espacios públicos de la ciudad.

Instituciones como la UNEAC, Artex y el Centro Provincial del Libro entregaron reconocimientos al creador, merecedor, entre otros, del premio FIART. Amenizaron el encuentro el intérprete Alfonso Llorens, la actriz y narradora oral Fara Madrigal, el guitarrista Mario Guerrero y una estudiante de danza de la Escuela de Arte.

El San Juan Murmurante, en esta ocasión dedicado a los 50 años del Ministerio de Cultura y a la figura de Armando Hart Dávalos, se inscribió entre las actividades del programa de la Fiesta de los Orígenes en Matanzas.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26