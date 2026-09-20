El lenguaje de la naturaleza (+fotos)

Una vez más la filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas celebró la creación artística local con la exposición «El Lenguaje de las Fibras», una propuesta de reinvención.

Desarrollada por los integrantes del grupo de creación Selva María, la muestra traslada el vasto mundo de la naturaleza hacia carteras manufacturadas.

Con el empleo del mimbre, fibra poco explorada por los creadores, se honró la tradición de la artesanía con recursos naturales.

Esta obra colectiva se beneficia de la riqueza material de poblados como San Miguel de los Baños, del cual provienen los artistas.

Las piezas fueron llevadas a la contemporaneidad mediante el tejido y el trenzado de fibras vegetales y textiles, prácticas que dan lugar a finos acabados.

Lo más llamativo de este trabajo grupal según su curador Alexander Rodríguez Castellanos, fue la autenticidad de aprovechar herramientas a nuestro alcance y favorables para el medio ambiente, para crear útiles para llevar.

La exposición constituyó un reto tanto para los integrantes más jóvenes como para la encargada del proyecto, María del Rosario García, quien enfatizó en el desafío que supuso probar un nuevo material tras su mudanza para Matanzas.

La artesana, quien pertenece además al Fondo de Bienes Culturales del territorio, comentó que los citadinos interesados en productos de este tipo, pueden redirigirse a la editorial El Fortín, ubicada en Calle del Medio.

La exhibición permanecerá en la sede hasta el 1 de octubre, una idea que concebida desde la unión familiar y el compromiso con el arte, invita a la población a explorar el sello creativo de dichos profesionales.