Agua para más de 36 mil habitantes

En medio de una tarde lluviosa, mientras se restablecía el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), una brigada de linieros de los municipios de Unión de Reyes y Jagüey Grande concluyó una línea de 13 kilovoltios que garantizará el bombeo de agua a más de 36 mil yumurinos de las zonas alta y media de la ciudad.

La obra permitirá alimentar los tanques de Pedraja y Hormigón incluso durante apagones, un paso clave para enfrentar la compleja coyuntura energética.

Según Liván Morales, jefe de la brigada, inicialmente se trabajó en la doble alimentación del Hospital provincial Faustino Pérez y, a partir de ese enlace, se trazó la línea hasta los centros de abasto, con el tendido de postes y todo el cableado necesario para garantizar el suministro con total seguridad.

La inversión, ya concluida , favorece a repartos Los Mangos, Lozano, El Naranjal y el Kilómetro 101 y la zona media citadina.

Los especialistas indican que esta solución forma parte de un programa más abarcador para reformar el servicio en el territorio. De acuerdo con estadísticas, más de 240 000 matanceros afrontan serias dificultades con el abasto de agua, lo que explica el esfuerzo inversionista para garantizar la alimentación continua de las áreas de bombeo y de otros servicios vitales.

Esta brigada de linieros, que ya ofreció su aporte solidario en la región oriental y participó en el montaje de parques solares, continuará el acoplamiento de seccionadores para garantizar vitalidad energética a hospitales y centros de abasto de agua de la provincia.

Ahora corresponde a los residentes de las zonas alta y media de la ciudad yumurina hacer un uso racional del agua, puesto que, por su diseño y tras la inversión de cuantiosos recursos, debe garantizar el suministro a ese segmento de la población durante las 24 horas del día.