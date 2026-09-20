Los mundos alucinantes de José Milián

Dentro de la Fiesta de los Orígenes, que se celebra en la Atenas de Cuba, el coloquio dedicado a los 80 años del yumurino José Milián, Premio Nacional de Teatro 2008, destacó entre los estudios presentados en el Forum Teórico Fernando Ortiz, con sede en la Casa de la Memoria Escénica.

Participaron los máster Rubén Darío Salazar Taquechel, Premio Nacional de Teatro con la ponencia «Paréntesis teatral con caballo, lluvia y una vaca», sobre las obras para niños del teatrista; y Ulises Rodríguez Febles con la investigación «Esperando a Virgilio: Milián y la ciudad maldita», así como el licenciado Pablo G. Leonart, presentó el trabajo «Bachiche reloaded: una pesadilla teatralizada».

Se contó con la estelar actuación del actor Iván García en un fragmento de la pieza «Si vas a comer, espera por Virgilio», que protagonizó en el teatro y en el filme de Tomás Piard, de igual nombre. El foro estuvo moderado por Laidys Daniel Santana.

José Patricio Milián Martínez nació en Matanzas el 17 de marzo de 1946 y entre sus méritos se encuentra la creación de personajes de una potente fuerza dramática, de atmósferas poéticas en las que lo trágico tiene las marcas cósmicas de los clásicos griegos.

El matancero José Milián se considera uno de los más relevantes dramaturgos en la historia del teatro cubano.

En este 2026, Milián cumplió sus 80 años, y este evento, organizado por el Grupo de Investigación de la Cultura, le dedicó esta sesión especial.

Su obra «Si vas a comer, espera por Virgilio» sirvió de inspiración al artista Adán Rodríguez a crear una de las piezas más populares del Museo de Esculturas de Madera de la Casa de la Memoria Escénica, en la cual aparece el teatrista cardenense sentado en una mesa ante una tasa de café con una silla vacía ante sí, en espera de un interlocutor.

La incursión de José Milián en las tablas se remontó a la Habana cuando formó parte del Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional, impartido por Osvaldo Dragún, del que también formó parte el matancero René Fernández Santana Premio Nacional de Teatro 2007.

Milián, que es actor, diseñador, director teatral y dramaturgo, se reveló en el movimiento vanguardista, señala la crítica especializada, «a partir de un teatro de mundos alucinantes y personajes que cargan toda la catástrofe, el caos y las miserias de la humanidad.

«Su teatro conmueve y se desborda en la búsqueda de conflictos profundamente humanos».

Entre sus textos principales se encuentran además su obra prima «Vade Retro», «La Toma de la Habana por los ingleses» y «Juana de Belciel…», ambas primera Mención en el Concurso Casa de las Américas, más numerosas piezas, revistas musicales y puestas en escena.

Es fundador de prestigiosas compañías como Joven Teatro de Vanguardia y el Conjunto de Arte Teatral “La Rueda», así como integrante de legendario Teatro Estudio y del Teatro Musical de la Habana. En 1989 funda su propia compañía a la que denominó Pequeño Teatro de la Habana.