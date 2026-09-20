4 de octubre de 2026

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FEEM en Jovellanos da bienvenida a estudiantes de 10mo. grado

20 de septiembre de 2026 Yannier Delgado Díaz

Jovellanos-. Miembros del secretariado municipal y provincial de la FEEM en el municipio Matanzas, llegaron hasta el Centro Mixto 5 de Abril, donde sostuvieron un intercambio con los educandos sobre los diferentes procesos y actividades que realiza la organización a la que pertenecen.

El marco de la jornada fue provechoso para todos los presentes. A los nuevos estudiantes de 10mo grado se les dio oficialmente la bienvenida a la organización. El encuentro permitió acercar a los nuevos miembros a las dinámicas de la FEEM y fomentar su participación activa en las tareas que esta desarrolla en el territorio.

La jornada también fue testigo de charlas educativas sobre las drogas legales y no legales que hoy en día más consumen los jóvenes. De igual modo, resultó idóneo el intercambio sobre cómo evitar el embarazo en la adolescencia y las infecciones de transmisión sexual. Especialistas abordaron estos temas con un lenguaje cercano y adaptado a los estudiantes, promoviendo conductas responsables y el autocuidado entre los adolescentes. Estas acciones forman parte del trabajo formativo integral que impulsa la FEEM.

La actividad reforzó el vínculo entre la organización estudiantil y los centros educativos del municipio. Los participantes valoraron positivamente el espacio, que combinó la bienvenida oficial con la orientación sobre temas sensibles para la juventud. Iniciativas como esta contribuyen a la preparación integral de los educandos y al fortalecimiento del trabajo educativo en Jovellanos

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