Festival de la Salud en casa cultural comunitaria

Con la celebración del Festival por la Salud de las Personas Sordas y sus Familias, la Casa Cultural Comunitaria del reparto Reynold García, en la ciudad de Matanzas, volvió a convertirse en un espacio de encuentro, participación y solidaridad , una jornada que integró atención sanitaria, inclusión, arte, naturaleza e identidad barrial.

Desde las ocho y treinta se la mañana en la sede ubicada en calle 139 entre 166 y 168, la iniciativa reunió a vecinas, vecinos y familias, por el bienestar colectivo, en el contexto de la Semana Internacional de las Personas Sordas, publicó en su perfil de la red social de Facebook el hospital provincial docente clínico-quirúrgico Comandante Faustino Pérez Hernández.



«Durante la jornada se desarrollan consultas de diferentes especialidades médicas y otros servicios como Medicina Interna, Neurología, Endocrinología, Oftalmología, Optometría, Fisiatría, Rehabilitación y Alergología», agregó el post.



Según la nota, ese mismo día fueron inauguradas las «ediciones de las Huertas Familiares , así como también se dio a conocer la nueva identidad visual de la Casa Cultural Comunitaria, iniciativas que amplían una experiencia donde convergen la promoción de la salud, la participación ciudadana, la cultura, el cuidado de la naturaleza y el sentido de pertenencia al barrio».

Se continuó, además, con la creación colectiva Más de 330 manos en acciones muralistas, una experiencia que reúne a la comunidad alrededor de los colores, la Lengua de Señas Cubana, la creatividad y la identidad, como parte de las actividades de la Semana Internacional de las Personas Sordas y del camino hacia el 333 aniversario de la ciudad de Matanzas.

La jornada reafirmó la convicción que ha acompañado el trabajo comunitario de la Casa Cultural: cuando la salud se encuentra con la participación, la cultura y la inclusión, el barrio halla nuevas maneras de cuidarse y reconocerse, concluyó la publicación.

Texto: Eva Luna Acosta Armiñán

Fotos: Tomadas del perfil en Facebook del Hospital Provincial Faustino Pérez.