Aitana Bonmatí hace historia con su tercer Balón de Oro consecutivo

La estrella del fútbol español, Aitana Bonmatí, ha vuelto a brillar en la gala del Balón de Oro celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, al recibir por tercer año consecutivo el prestigioso galardón que la consagra como la mejor futbolista del mundo.

Bonmatí, de 27 años, fue clave en la temporada histórica del FC Barcelona Femení, que conquistó la Liga de Campeones, la Liga española y la Copa de la Reina. Su liderazgo en el centro del campo, su visión de juego y su capacidad para marcar goles decisivos la han convertido en un referente global del deporte.

“Este premio no es solo mío, es de todas las niñas que sueñan con jugar al fútbol y cambiar el mundo desde el césped”, declaró emocionada Bonmatí al recibir el trofeo.

La gala también reconoció a Lamine Yamal como mejor jugador joven, mientras que Luis Enrique, seleccionador nacional, fue nombrado mejor entrenador del año tras llevar a España a la final de la Eurocopa.

Con este nuevo hito, Bonmatí se une a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el selecto grupo de futbolistas que han ganado tres Balones de Oro consecutivos.