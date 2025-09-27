Intercambian autoridades de Unión de Reyes sobre temas que impactan a la población

Con la presencia de Yamile Collazo Amable, miembro del Buró municipal del Partido que atiende la esfera política e ideológica, y Ángel Valdés Remírez, intendente municipal, sesionó el puesto de mando de sostenibilidad en este territorio, con un amplio intercambio sobre temas que impactan directamente en la población.

Entre los asuntos analizados destacó la distribución de la canasta básica familiar normada. Se informó que en los próximos días se entregarán las dos libras de arroz pendientes del mes de junio, con lo cual se avanza en el completamiento de este producto.

Otro de los puntos del debate estuvo relacionado con la atención a quejas por averías de transformadores eléctricos. De los ocho equipos dañados en el territorio, en las próximas horas quedarán restablecidos dos: uno ubicado en la calle Sanguily, de Cidra y otro en el área de la avícola Turcios Lima.

Asimismo, se revisó el cronograma de ejecución de las viviendas enclavadas en el área del Paseo, para asegurar el cumplimiento de los compromisos constructivos del territorio.

En el encuentro se informó además sobre el inicio de una jornada intensiva de higienización y chapea en Unión de Reyes, dirigida a eliminar riesgos de proliferación del mosquito Aedes aegypti. Las acciones priorizarán inicialmente el entorno de los talleres de la extinta Empresa Primero de Mayo.

De igual manera, se anunció el comienzo de una campaña intensiva de fumigación en Bermejas, que abarcará en una primera etapa las manzanas más afectadas y posteriormente se extenderá al resto de la localidad.

Como colofón, el encuentro ratificó la voluntad de las autoridades del municipio de mantener un control sistemático sobre los asuntos de mayor sensibilidad para la población, al tiempo que se insistió en la necesidad de la participación activa de las comunidades y entidades locales para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas y avanzar en la sostenibilidad del territorio.