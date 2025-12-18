Avanza Barça a octavos de final de la Copa del Rey

El Club Deportivo Guadalajara de fútbol de la tercera división de la liga española recibió al FC Barcelona para el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Con marcador de dos goles por cero, los locales quedaron eliminados en esta fase de la competición con la cabeza en alto, por más de 75 minutos con un bloque bajo en defensa aguantaron la ofensiva del club catalán.

La entrada del español Pedri al terreno de juego por el Barça destrabó la solidez en defensa del Guadalajara llevando el balón a los espacios más cerrados y conectando con la ofensiva blaugrana.

Al minuto 76 del encuentro Andreas Christensen se alzó para rematar de cabeza un centro proporcionado por Frenkie de Jong y darle la ventaja al Barça, minutos después Rashford selló la posibilidad de una remontada de los locales tras una magnífica asistencia entre líneas de Lamine Yamal.

El encuentro estuvo marcado por el emotivo regreso a la portería culé del capitán Ter Stegen tras siete meses de recuperación por una lesión en la espalda, además lograron dejar la portería en cero por primera vez como visitante desde el 16 de agosto ante el Mallorca en liga.