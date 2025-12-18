Continúa XLVIII Semana de la Cultura en Pedro Betancourt

A dignificar la memoria histórica, fortalecer el patrimonio local y ponderar la creación comunitaria se dedican las disímiles propuestas que integran el programa de la XLVIII Semana de la Cultura que, por estas jornadas, deleita al pueblo betancourense al calor del bicentenario de la localidad.

Como parte de estas iniciativas, la galería de arte Enrique Pérez Triana acogió una expoventa de mujeres creadoras, dedicada al venidero Día del Educador y a los dos siglos de vida del poblado, al tiempo que la biblioteca Manuel Navarro Luna devino escenario para reseñar la trayectoria literaria betancourense y sus principales artífices mediante el espacio «Recorrido por las letras».

De igual forma, las particularidades de la fundación del pueblo, la primera semana de cultura y el quehacer sanitario del médico Julio Martínez Páez fueron los temas centrales de dos charlas educativas con que los investigadores y especialistas del museo Gustavo González Pérez exaltaron el cumpleaños 200 del poblado y la «Noche de Boleros» reunió a multiples generaciones en el teatro Cuba en torno a la música romántica.

La programación incluirá, además, la venidera presentación del boletín «Lucumí» y una muestra de comidas y bebidas tradicionales y la premiación del concurso literario infantil Meñique en la casa de cultura María Villar Buceta, recinto en el que, durante el fin de semana, los betancourenses tendrán a su alcance el Baile del danzón, una Tarde de rumba y la inauguración de una nueva exhibición de artes visuales.

Asimismo, una nueva edición del evento «HomenajeARTE» exaltará la tradición pedagógica del pueblo betancourense, regresarán los materiales audiovisuales de la mano del cineclub Lente Visual y, como colofón, la gustada y tradicional «Noche del Vino» junto al Guateque Campesino, evocarán las costumbres, tradiciones e idiosincrasia que distinguen a la comunidad betancourense.

Fotos: Dirección municipal de Cultura de Pedro Betancourt.