18 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Esta noche, comparecencia especial de la Ministra Presidenta del Banco Central de Cuba

17 de diciembre de 2025 Redacción Radio26
Esta noche, al concluir la Emisión Estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, realizará una comparecencia especial que se transmitirá a través de los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional y Caribe, y en las emisoras Radio Rebelde y Radio Habana Cuba.

Esta noche, al concluir la Emisión Estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, realizará una comparecencia especial que se transmitirá a través de los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional y Caribe, y en las emisoras Radio Rebelde y Radio Habana Cuba.

  • Granma

Más entradas

Concierto navideño abraza tradiciones culturales de Cuba y Brasil

18 de diciembre de 2025 Lizt Lauren García Hoyos

Encuentro poético de Isolina Bellas con estudiantes preuniversitarios (+fotos)

18 de diciembre de 2025 María Elena Bayón Mayor

Chequean en Matanzas distribución de alimentos a entidades sociales

18 de diciembre de 2025 Arnaldo Mirabal Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *