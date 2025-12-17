Pueblo betancourense celebra bicentenario de la localidad

PEDRO BETANCOURT.- Una jornada de profunda significación histórica vivieron los betancourenses al celebrar el aniversario 200 de la fundación del otrora Corral Falso de Macurijes, hoy Pedro Betancourt, con la sesión solemne de la Asamblea municipal del Poder Popular, efectuada en el parque Pepe Roque, como escenario central para exaltar la identidad y sentido de pertenencia de sus pobladores.

Con la participación de autoridades políticas y gubernamentales, delegados y directivos de organizaciones de masa, la ceremonia abrió con las notas del himno local en voz de los integrantes del coro infantil Estrellitas del Futuro y un material audiovisual que sintetizó los principales hitos del poblado.

Asimismo, como agasajo a su trayectoria ejemplar e ingentes aportes al desarrollo cultural, económico y social de la localidad, múltiples personalidades recibieron el sello Bicentenario y, en especial, a los ciudadanos Demetrio Elizalde Sotomayor y a Luis Jesús López Amigo, les fue conferida la condición de Hijos Ilustres de Pedro Betancourt.

De igual forma, las direcciones municipales de Educación, Salud, Cultura, Deportes, la Delegación de la Agricultura, ETECSA y las empresas Genética Avícola, Pecuaria y de Acopio y Beneficio del Tabaco Matanzas, entre otros organismos e instituciones, fueron estimuladas por su notorio desempeño durante la etapa.

Como colofón de la cita, Yonel Estrada Ramírez, presidente de la Asamblea del Poder Popular, exaltó la trascendencia del bicentenario y ratificó el compromiso de forjar un futuro superior.

Las actividades conmemorativas se extendieron, además, hasta la Casa de Cultura María Villar Buceta y la sede de la estructura gubernamental, donde fueron develadas una tarja en honor a la destacada directora de Cultura, Mayra Suárez Guillén, y otra por los dos siglos de vida del territorio, respectivamente; al tiempo que se reinauguró el inmueble de la Dirección municipal de Justicia, tras un arduo proceso de remozamiento capital.