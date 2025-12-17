Avanza la recuperación de la Base de Supertanqueros en Matanzas

La Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas continúa con los trabajos de restauración de la Base de Supertanqueros, un proceso crucial tras el incendio que afectó las instalaciones.

El objetivo de este esfuerzo es recuperar la capacidad operativa de esta infraestructura estratégica, vital para el desarrollo energético de la región.

En esta tarea colabora la empresa GEOCUBA, que envió dos topógrafos expertos para realizar servicios esenciales en el sitio. Su trabajo se enfoca en el replanteo de la soportería y en la conexión de los tanques.

Eso garantiza que todas las estructuras sean instaladas conforme a los más altos estándares de seguridad y calidad.

Yosvani Corrales Gómez, geodesta encargado de la obra, ponderó que llevan ya tres meses trabajando en el proyecto, tiempo durante el cual han superado múltiples desafíos, especialmente en cuanto a las complejidades del terreno.

Su experiencia y dedicación son claves para el avance exitoso de la recuperación, lo que refleja el compromiso con la calidad y la excelencia en la obra.

La Dirección Integrada de Proyectos Supertanqueros (DIP) supervisa y financia el proyecto. Es la entidad encargada de coordinar las actividades necesarias para la recuperación de la base.

La colaboración entre las distintas partes involucradas es esencial para cumplir con los plazos establecidos, un paso decisivo para asegurar la estabilidad energética de Matanzas.

La restauración de la Base de Supertanqueros no solo representa un logro significativo en la infraestructura energética de la región, sino que también marca un avance importante hacia la normalización de las operaciones en una de las instalaciones más relevantes para la economía nacional.