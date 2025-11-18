Clasificación de Noruega al Mundial 2026

La selección absoluta de Noruega vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años y lo hace con una selección que consolida un proceso iniciado hace varias temporadas.

El equipo escandinavo no participaba desde Francia 1998 y su retorno marca un punto de inflexión para una federación que había quedado relegada en el panorama europeo.

En sus tres participaciones previas 1938, 1994 y 1998, Noruega mostró equipos competitivos, pero sin continuidad en la élite internacional. Esta clasificación para 2026 rompe un ciclo largo de ausencias e instala nuevamente al país en la conversación mundialista.

La selección dirigida por Ståle Solbakken completó una eliminatoria sólida, con resultados amplios y un rendimiento estable. El aporte individual también fue determinante, su máxima figura, Erling Haaland lideró la ofensiva con una producción goleadora decisiva, incluyendo actuaciones que resultaron clave en el tramo final del clasificatorio.

Su participación en el mundial no solo representa un logro deportivo; también confirma que Noruega puede competir de manera regular en instancias de alto nivel. El desafío inmediato será trasladar este rendimiento al escenario mundialista, donde la exigencia será mayor.

Para la afición vikinga el Mundial 2026 será la oportunidad de observar nuevamente a su selección en el principal torneo del fútbol internacional. Para el equipo, será el momento de demostrar que esta presencia no es un hecho aislado, sino el inicio de una etapa más sostenida.