El encadenamiento productivo abre puertas

Estas cajas que aparecen en la imagen que grafica este comentario no dicen nada visualmente, pero en su interior se encuentra una máquina sopladora que será utilizada en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Yucayo, artefacto que se adquirió en el extranjero producto de un encadenamiento productivo, que tiene esta unidad con una mipyme. El contrato de colaboración incluye este tipo de acción.

No es un secreto que el bloqueo cierra puertas para el desarrollo económico del país, imposibilita la compraventa de productos en el extranjero y limita las posibilidades de intercambio con bancos internacionales.

El cerco que se impone es despiadado, por lo que Cuba necesita buscar vías para romper esa traba. Una de las formas, dentro de la legalidad, es el encadenamiento productivo con las mipymes. Estos actores económicos tienen posibilidades para adquirir productos fuera del país y el encadenamiento facilita que las empresas nacionales puedan continuar con el proceso productivo.

La UEB Yucayo tiene resultados positivos encadenada con una mipyme. Recientemente adquirió una máquina sopladora para la confección de pomos, tanto para la producción propia como para la venta a otras empresas, según explicó Nelson Ramón Sotolongo, director de la mencionada entidad estatal.

Por su parte, la Empresa de Bebidas y Refrescos EMBER Matanzas, entidad a la que pertenece la Yucayo, tiene cerca de diez encadenamientos productivos y está abierta a seguir creciendo.