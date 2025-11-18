Campesinos betancourenses envían donativo agrícola a la provincia de Holguín

PEDRO BETANCOURT.- Campesinos de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) José Díaz y Victoria de Girón, pertenecientes a este municipio, donaron productos agrícolas a la provincia de Holguín, afectada por los embates del huracán Melissa. La acción se organizó de manera colectiva entre los productores de ambas entidades, con el objetivo de contribuir al abastecimiento de alimentos en ese territorio oriental.

La entrega incluyó viandas, hortalizas y otros renglones de primera necesidad, recolectados en jornadas de trabajo coordinadas por los asociados de las cooperativas. Los productos fueron acopiados y trasladados en condiciones que preservaron su calidad y conservación, como parte de un esfuerzo que refleja la capacidad organizativa del sector campesino betancourense.

Danisleidys Fundora García, miembro del Buró municipal del Partido en Pedro Betancourt, explicó que la iniciativa responde a la voluntad de los productores de acompañar a otras provincias en estos momentos de necesidad, demostrando disciplina y compromiso en el cumplimiento de las orientaciones de la máxima dirección político-gubernamental y de las estructuras administrativas locales.

La dirigente señaló además que la coordinación de la entrega contó con el apoyo de las autoridades y directivos municipales, quienes facilitaron la logística para que los alimentos llegaran de manera oportuna a su destino.

Fundora García destacó que este tipo de acciones fortalecen la articulación entre las cooperativas y las instituciones estatales, propiciando un impacto positivo en la población beneficiada.

Con esta donación, las CCS José Díaz y Victoria de Girón ratifican su papel activo en la producción y distribución de alimentos, así como en la cooperación interterritorial. El gesto se inscribe en los esfuerzos nacionales por consolidar la solidaridad entre provincias y asegurar que los recursos disponibles se empleen en función de las necesidades más apremiantes.