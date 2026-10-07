Cocodrilos dominan a los Elefantes y lideran el occidente

Los Cocodrilos de Matanzas remontaron en la parte baja del sexto inning para vencer seis carreras por cuatro a los Elefantes de Cienfuegos, en el estadio Victoria de Girón, y se llevaron la subserie tres juegos por uno.

El capitán Eduardo Blanco lideró la ofensiva yumurina: en cuatro turnos conectó dos imparables, uno de ellos doble, impulsó tres carreras, recibió una base por bolas y anotó una vez.

Aníbal Medina también fue importante, con dos hits, una anotada y una impulsada. Dayan Ibáñez cruzó el plato en dos ocasiones, mientras Hanyelo Videt y José Prens contribuyeron con empujadas y bases robadas, además de pacientes turnos que les valieron boletos.

En el montículo, Luis Manuel Hernández se acreditó la victoria tras trabajar dos tercios de entrada en blanco mientras el cierre estuvo a cargo de Naykel Cruz, quien lanzó las tres últimas entradas, ponchó a cuatro, permitió una sola carrera limpia y se llevó el salvamento.

Antes, Silvio Iturralde había abierto con tres innings de trabajo, y Yosney García aportó 2.1 entradas sin permitir carreras limpias y provocó dos dobles plays.

Con balance de tres victorias y una derrota, los Cocodrilos lideran la zona occidental. Este viernes, sábado, domingo y lunes, siempre a la una y treinta de la tarde, recibirán en el mismo escenario a los Huracanes de Mayabeque.