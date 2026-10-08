Gana escritora matancera Premio Aldabón 2026

Es un libro original y sugerente, hibridación del realismo cubano con la ciencia ficción especulativa, con una prosa ágil, mezcla de humor con ternura en un conjunto de cuentos trenzados con imágenes poéticas y planteamientos bien ejecutados, con personajes que reinciden en algunas de las historias y se vuelven entrañables en su cercanía.

Esta fue la valoración del jurado compuesto por Maylan Álvarez, Raúl Piad y Náthaly Hernández Chávez al conceder el Premio Aldabón 2026, en la categoría Ciencia ficción/Fantasía a Crononafta y otros cuentos de camioneros muy espaciales, de la joven escritora matancera Marien Cabrera Sánchez.

Marca este volumen un nuevo estilo de escritura para su autora quien, luego de experimentar con textos que responden a la llamada ciencia ficción dura, se enrumba hacia otros caminos para encontrar historias sobre la complejidad y multiplicidad de otros mundos.

“Para mí fue una grata sorpresa recibir ese premio en el 2026 cuando marca un cambio de mi estilo desde el punto de vista de la escritura, que ya no es una ciencia ficción, dentro desde los términos, dura, sino más bien más especulativa, trabajando sobre la parte del realismo cubano pero llevado a una clave un poco más hacia la ciencia ficción”.

“El libro trata sobre camioneros, debido a mi actual trabajo y cómo me desenvuelvo en él, sobre todo cuando se desarrollan los viajes, los cambios. Quise llevar esto hacia una idea diferente de lo que vemos generalmente dentro de la ciencia ficción cubana”.

Como elemento interesante Cabrera Sánchez hace coincidir coordenadas espacio-temporales imaginarias y diferentes a las nuestras con el raigal imaginario popular cubano en el que las leyendas son parte de la identidad nacional.

“Básicamente trabaja o crea estilos sobre cómo estos camioneros desarrollan los viajes, dan soluciones específicas a situaciones que no son las normales y también cómo estos viajes pueden incidir o no dentro de la trama de la historia engranando cada cuento.

“El libro tiene, vamos a decir, dos partes o dos grupos de cuentos: con enfocados hacia un camionero que se llama Manolo y otro hacia otro camionero que se llama Jorge. La primera parte va enfocado más bien hacia estos cambios, sobre todo de combustible, y la segunda parte hacia leyendas afrocubanas que se trabajan específicamente dentro de la ciencia ficción y de la fantasía afrocubana”.

Resultaron finalistas también Otros tiempos, colección versátil y bien construida técnicamente que se maneja con soltura entre distopía, ucronía, horror cósmico, sátira y demás subgéneros del fantástico, del escritor Alejandro Raymundo Pérez, de Camagüey; Rabia de contrastes rojos, por tener una voz única, caribeña y universal a la vez, de José Luis Betancourt Carbonell, de Holguín y La luna sobre Matanzas, del matancero Alain Gómez Pérez, por su interesante tratamiento de las leyendas matanceras en distintos momentos de su historia.

El Premio Aldabón 2026 dedicó sus jornadas al dramaturgo, crítico y escritora Ulises Rodríguez Febles, con presentaciones de novedades literarias, lecturas y paneles.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26