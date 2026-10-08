Mexicanos Olvera y Willars nominados a atletas del año en World Acuatics 

Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Randal Willars aparecen entre los nominados a Atleta del Año 2026, rama varonil en clavados que entrega World Aquatics.

Después de una temporada en la que consiguieron importantes resultados, tanto en competencias internacionales como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ambos atletas buscarán poner el nombre de su país en lo más alto.

La nominación representa un nuevo reconocimiento para Olvera, vigente campeón mundial y doble medallista olímpico, y para Willars, uno de los principales referentes mexicanos en la plataforma de diez metros.

Ambos consiguieron subir al podio durante la Superfinal de la Copa del Mundo de este año y posteriormente ampliaron su cosecha de medallas en la lid regional de Santo Domingo.

Ahora, los aficionados tienen la posibilidad de participar directamente en la elección, ya que la votación estará abierta durante un período limitado y los mexicanos compiten contra tres clavadistas de China, potencia a nivel mundial en la disciplina.