Cada amanecer, en las aulas de Jovellanos, se repite un milagro silencioso. La voz del maestro siembra estrellas en mentes inquietas, y la paciencia se convierte en el cincel que talla futuros.

No es solo un trabajo: es una vocación que transforma vidas, que enciende luces donde antes había sombras, que convierte la esperanza en camino firme hacia los sueños.

Con tiza y corazón, los docentes dibujan horizontes en la mente de los niños. Cada lección es una semilla, cada palabra un puente hacia lo desconocido.

El Día Mundial del Docente es solo un recordatorio de lo que ocurre a diario. En cada aula florece un milagro: el niño que aprende a leer, el joven que descubre su pasión, el futuro que se construye con manos firmes y miradas atentas.

En Jovellanos, esa labor no se limita a una fecha en el calendario, se celebra cada día, cuando el maestro cruza la puerta del aula con la certeza de que su presencia puede cambiar una historia, abrir una puerta, sanar una herida.

Los docentes asisten a las aulas con la convicción de que enseñar es un acto de amor y resistencia, una forma de dejar huella en el tiempo.

Honramos a quienes enseñan, por eso la celebración es cotidiana, en cada clase, en cada recreo, en cada palabra de aliento.

Porque educar es sembrar estrellas y esperar, con paciencia infinita, que algún día iluminen el cielo entero. Los maestros no solo enseñan, también transforman, inspiran y construyen el porvenir.