Cocodrilos muestran armas para Serie Nacional 65 

El cuerpo de dirección de los Cocodrilos de Matanzas, de conjunto con la Dirección provincial del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en Matanzas, anunciaron la nómina oficial del equipo de béisbol que representará a la provincia en la venidera Serie Nacional 65.

La actividad en la cual se anunció el róster de los vigentes monarcas del béisbol doméstico rumbo a la venidera campaña de las bolas y los strikes tuvo lugar en horas de la mañana en la sala de conferencias del estadio Victoria de Girón.

El róster de los rojos y amarillos quedó integrado por tres receptores, siete jugadores de cuadro, seis jardineros y 15 serpentineros en un conjunto que combina figuras veteranas con otras nobeles en nuestro pasatiempo nacional.

Como principales novedades del plantel local aparecen el espigado lanzador David Cardenal, con experiencia en las academias de la República Dominicana, y el jugador de cuadro Dayán Ibáñez, quien regresa a la disciplina de los reptiles luego de su periplo con los Tigres de Ciego de Ávila.

También sobresalen los novatos Anthony Navarro Benítez y Yamián González Beato, quienes forman parte de la preselección del equipo Cuba juvenil.

El estratega Armando Ferrer señaló que el objetivo principal del conjunto pasa por repetir el desempeño del pasado campeonato en el que lograron erigirse con el título.

“Uno siempre va con la mentalidad de conseguir un buen resultado para la provincia y para la afición que viene a respaldarnos al estadio y, aunque el terreno tiene la última palabra, tengo confianza en los muchachos.

“Logramos reunir un buen grupo de jugadores con varias potencialidades y la preparación en la Universidad de Matanzas con el profesor Alexis García Ponce de León ha fluido según lo esperado”.

Pese a que en esta jornada se difundió la que a priori debe ser la nómina definitiva rumbo al evento previsto para el venidero cuatro de octubre, el alto mando matancero cuenta con la posibilidad de realizar cambios hasta el día del congresillo técnico.

Los Cocodrilos de Matanzas debutarán en sus predios del Victoria de Girón con el objetivo claro de defender su corona desde que se dé la voz de play ball.