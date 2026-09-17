Duelo entre decimistas el Miércoles de Poesía

Este Miércoles de Poesía acogió en la casa social de la UNEAC, a la escritora decimista Lianet Fundora junto al repentista Héctor Luis Alfonso, en unapresentación especial, que derrochó talento y elegancia en el decir.



El escritor Alfredo Zaldívar, director de la Casa de las Letras Digdora Alonso, realizó un recuento sobre la trayectoria de este espacio literario, que es el más antiguo del país, al presentar a los convocados, a lo que llamó una lectura y contralectura especial, por la musicalidad y frescura que impone la espinela, escrita e improvisada.

Fueron poemas de amor entre ambos, festejando sus quince años de casados, pero también se escucharon versos comprometidos con la realidad, como la obra «Toda la sed de una Isla», de Lianet, que obtuvo Primera Mención en el concurso-debate José Jacinto Milanés, a la cual Héctor Luis Alonso respondió con tres estrofas de profundo matiz filosófico.



El auditorio se interesó por sus maneras al cultivar la improvisación, que arranca por tradición familiar o talento propio, estimulados por la cercanía a los guateques y a las grandes figuras de esa modalidad poético-musical, señaló Héctor Luis, en la que Matanzas es cimera, por lo que no le faltaron los pies forzados.

Lianet dijo que el oído musical de esa versificación la obtuvo del abuelo y los tíos. Después envió sus décimas a un Taller y descubrió que quien se las revisaba era precisamente el joven Héctor Luis.

Las técnicas de encabalgamiento o el paso al endecasílabo le brotan naturalmente, señaló por su parte la también periodista.

«Hay versos conceptuales o más populares en este mundo maravilloso de la llamada Estrofa Nacional», apuntó.

El reconocido decimista y presidente de la UNEAC matancera, José Manuel Espino, enfatizó en la trascendencia del fomento de este género para la cultura de una provincia, cuyos literatos más excelsos la cultivaron.



Vale decir desde José Jacinto y Federico Milanés, Agustín Acosta, Carilda Oliver, Aramís Quintero, más los improvisadores Justo Vega, Ernesto Ramírez Ramírez, Gobiel Cruz y los famosos García, por mencionar entre un numeroso grupo de poetas, hasta arribar al presente siglo XXI, en municipios como Matanzas, Limonar, Colón y Unión de Reyes, fundamentalmente, con una pléyade de apasionados versificadores.

Cálido fue el encuentro entre dos talentos de la décima, naturales de la zona de Pedro Betancourt y exponentes de la creación contemporánea.