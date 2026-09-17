Arte compartido en familia

La sensualidad y fortaleza de la mujer desde una mirada más contemporánea constituyó el eje temático de la muestra colectiva Arte compartido, inaugurada en la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de Matanzas.

Proyectar la faceta más vulnerable de la fémina resultó el propósito de los artistas José Emilio Soler Santiago, Claudia Palomo Rivas y María Cecilia Celestrín Penabades con esta exposición conjunta.

La más joven de los creadores, quien junto a su suegra María Cecilia se dedica al trabajo con tejido a crochet y al bordado, expresó que el principal objetivo del grupo fue la apreciación de la mujer en sus distintas formas: como ser bella, al natural y amando a su Patria.

Por su parte, la representación masculina del equipo añadió que emprender proyectos con seres queridos posibilita un mayor crecimiento personal y profesional al mismo tiempo que los acerca más como parientes.

Con la materialización de estas ideas a través de modalidades como la pintura, el acrílico, el hilo y el textil, la familia de creadores llevó un concepto tan comercializado a un espacio donde la belleza femenina quedó en segundo plano.

La incógnita sobre si es más importante la forma o el color resultó un punto clave para observar con detenimiento cada una de las piezas plasmadas en los cuadros. Dicho trabajo de corte familiar devino la segunda obra que logran exhibir juntos en esta institución cultural. La muestra, que fusiona con efectividad manualidades que disciernen entre sí, exhibe un estilo híbrido donde el arte afianza lazos y comparte las mejores historias.