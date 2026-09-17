Arte compartido en familia
La sensualidad y fortaleza de la mujer desde una mirada más contemporánea constituyó el eje temático de la muestra colectiva Arte compartido, inaugurada en la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de Matanzas.
Proyectar la faceta más vulnerable de la fémina resultó el propósito de los artistas José Emilio Soler Santiago, Claudia Palomo Rivas y María Cecilia Celestrín Penabades con esta exposición conjunta.
La más joven de los creadores, quien junto a su suegra María Cecilia se dedica al trabajo con tejido a crochet y al bordado, expresó que el principal objetivo del grupo fue la apreciación de la mujer en sus distintas formas: como ser bella, al natural y amando a su Patria.
Por su parte, la representación masculina del equipo añadió que emprender proyectos con seres queridos posibilita un mayor crecimiento personal y profesional al mismo tiempo que los acerca más como parientes.
Con la materialización de estas ideas a través de modalidades como la pintura, el acrílico, el hilo y el textil, la familia de creadores llevó un concepto tan comercializado a un espacio donde la belleza femenina quedó en segundo plano.