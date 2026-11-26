El Real Madrid consiguió una contundente victoria por 5-1 ante el PSV Eindhoven en el estadio Santiago Bernabeu donde la ofensiva blanca volvió a marcar diferencias tras iniciar el segundo tiempo del partido.

El conjunto dirigido por José Mourinho encontró en sus principales figuras las vías para superar al equipo neerlandés y firmar una actuación ofensiva que le permitió quedarse con los tres puntos, en una noche favorable para los intereses del club español.

Mbappé destacó con dos anotaciones, mientras que Bellingham, Valverde y Vinícius también dejaron su huella en el marcador para completar los cinco goles del Madrid, que no dio opciones al PSV de cambiar el desenlace del encuentro.

Este resultado representa la décima victoria consecutiva del Real Madrid en todas las competiciones, una racha que evidencia la continuidad de sus buenos resultados y fortalece la confianza del equipo de cara a sus próximos compromisos.