Matanzas inaugura la 65 Serie Nacional de Béisbol con duelo ante Cienfuegos

La 65 Serie Nacional de Béisbol quedó oficialmente inaugurada en el estadio Victoria de Girón, de esta ciudad, tras el primer lanzamiento de la gloria del deporte matancero y cubano José Estrada, a quien bateó Wilfredo Sánchez.

El primer partido de la jornada enfrentó a los Elefantes de Cienfuegos y los Cocodrilos de Matanzas.

El comisionado nacional de béisbol y presidente de la Federación cubana de la disciplina, Juan Reynaldo Pérez Pardo, afirmó que la realización del certamen responde a la voluntad del país de mantener el campeonato.

Recordó que la fecha coincide con un nuevo aniversario de la inauguración de las Series Nacionales por el Comandante en Jefe Fidel Castro, y consideró que el mejor homenaje a su legado es darlo todo en cada desafío.

En la ceremonia, el lanzador Sahiel Cruz, de los Cocodrilos de Matanzas, leyó el compromiso de los atletas, mientras el árbitro Alexis Rosso hizo lo propio en nombre de los jueces.

Antes del acto, la compañía Saborearlo ofreció un momento cultural para el público que asistió al coloso yumurino.

Presenciaron la inauguración el primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Felipe Sabines Lorenzo; la gobernadora provincial, Marieta Poey Zamora; el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Vento; y el entrenador de pitcheo de la selección nacional, Pedro Luis Lazo.