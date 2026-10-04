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Tormenta local severa afecta el poblado de Máximo Gómez en Perico (+fotos)

4 de octubre de 2026 Redacción Radio26
Entre los daños reportados está el techo de la UBPC de la localidad y los paneles solares del Banco, publicó en la red social Facebook, Carlos Clemente Carmona, primer secretario del Comité municipal del Partido Comunista de Cuba en Perico.

Una tormenta local golpeó fuerte este sábado en Máximo Gómez.

Entre los daños reportados está el techo de la UBPC de la localidad y los paneles solares del Banco, publicó en la red social Facebook, Carlos Clemente Carmona, primer secretario del Comité municipal del Partido Comunista de Cuba en Perico.

«Aquí no nos amilanamos, ya está en vía de solución el techo y se coordinan acciones con actores económicos para restablecer el servicio eléctrico fotovoltaico del BPA Máximo Gómez.

«Nada nos detendrá, seguimos en busca de soluciones», aseguró.

 

  • Tomado de Facebook

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