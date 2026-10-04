Matanzas: cuando la seguridad también preocupa dentro de casa

La seguridad en los barrios matanceros es una preocupación que cada vez ocupa más tiempo entre las conversaciones de sus vecinos. Los robos en viviendas, los asaltos y otros hechos delictivos generan temor, especialmente cuando ocurren durante la noche y las familias sienten que su propia casa dejó de ser un lugar completamente seguro.

Sin lugar a dudas la situación económica que atraviesa el país ha sido el detonante de esas acciones que cometen algunos individuos en busca de dinero fácil.

Entre los ejemplos que más abundan están los casos relacionados con la sustracción de equipos que sirven como alternativas a las familias para obtener energía eléctrica mediante fuentes renovables, como la solar. Adquirir estos medios representa un enorme esfuerzo económico adicional y su pérdida supone un duro golpe.

Ante la realidad de que en algunos barrios los propios vecinos han organizado vigilancias nocturnas para proteger sus viviendas y pertenencias, uno se pregunta: ¿qué pasó con la guardia cederista, nacida a partir de una idea de Fidel? A ese necesario empeño de cuidar lo nuestro, se tiene que sumar con más efectividad el trabajo de quienes institucionalmente se encargan de garantizar la seguridad en barrios y comunidades.

Existe, además, una demanda que merece respuestas: investigar los hechos denunciados, identificar a los responsables y garantizar que quienes cometan delitos reciban el peso de la ley. Evitar esa percepción de impunidad, protege al ciudadano y su familia de hechos delictivos que hoy vulneran la tranquilidad del pueblo.