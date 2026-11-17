Cuba celebra este 17 de noviembre el Día del Estudiante. La escuela no se detiene, y aunque el país vive horas difíciles, el aula sigue abierta.

Los apagones oscurecen las tardes, el transporte tarda, la mochila pesa más de lo debido, aún así, cada mañana, miles de niños y jóvenes cruzan el portón de su escuela.

El sistema educativo cubano cambia para seguir adelante. La semipresencialidad abre otra puerta en la universidad y las alternativas para mantener la vitalidad de las escuelas llegan a las casas.

El calendario se ajusta a cada territorio. La nueva Ley de Educación se debate con maestros, estudiantes y familias, nada de esto es un adiós, es otra manera de decir «aquí seguimos».

La fecha trae además algo más hondo. Trae olor a tiza y a pizarra recién borrada. Trae el timbre de las siete y media. Trae aquel uniforme con la mancha de tinta en el bolsillo.

Cada cubano guarda un 17 de noviembre en la memoria. Quizás fue un matutino bajo el sol. Quizás fue un acto con flores de papel. Quizás fue una canción desafinada, cantada con el alma entera a coro.

Recuerde usted al maestro, aquella voz firme y tierna a la vez, aquella mano en el hombro en el momento justo o aquel regaño con sabor a cariño. Esa persona sembró una semilla y, tal vez, ni lo notó.

Recuerde al amigo del último pupitre, el cómplice de las travesuras, el dueño de la merienda compartidas, el «soplón» de respuestas, con su risa bajita.

Dónde andarán hoy. Unos viven lejos, otros están a dos cuadras. Algunos solo habitan una foto amarillenta en la gaveta.

El tiempo es un borrador gentil. Difumina los exámenes y los nervios, deja intactas las risas, las carreras en el patio y las promesas de la despedida de noveno grado.

La escuela cubana fue para muchos el primer hogar fuera del hogar. Allí aprendimos a leer, a sumar y a querer. Allí aprendimos también a esperar turno, a perder una carrera y a levantarnos.

Hoy otros niños viven ese mismo milagro, algunos con más comodidades, es cierto, todos con el sueño igual de grande. Un lápiz corto, una libreta reciclada y una maestra de voz cansada bastan para encender el mundo.

Esos maestros merecen una reverencia. Madrugan, caminan, improvisan y no sueltan la mano de sus alumnos. Son faros pequeños y obstinados en medio de la noche.

La educación cubana avanza con paciencia de río, rodea la piedra, busca el cauce y no se detiene.

Hoy habrá actos, flores y aplausos. Habrá también corazones apretados. Más de un adulto pasará frente a una escuela y frenará el paso unos segundos.

Escuchará el bullicio del recreo, sentirá un tirón suave en la manga. Será su propia infancia, de pie en la puerta, con la mochila al hombro.

Felicidades, estudiantes. Felicidades, maestros. Felicidades a todo aquel que fue ambas cosas y aún lleva la escuela por dentro.