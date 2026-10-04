Chamakitos: Moda y entretenimiento

Un proyecto de reciclaje y cuidado de las infancias se concretó en la ciudad de Matanzas, específicamente en la localidad de Pueblo Nuevo, con la creación de una tienda de ropa y juguetes que a la vez figurará como un taller interactivo.

«Chamakitos» nació por las sugerencias de madres que buscaban un lugar donde solventar las necesidades de vestir y de ocio de sus pequeños sin ver muy afectada su economía.

La idea fue concebida y materializada por Lina Iris Fernández Hernández, también encargada del bar-café «Chismecito» de la Calle Río, e «Innovarte«, su primera tienda de vestimentas reutilizables, dirigidas en un primer momento para los adultos.

«Algunas de estas prendas de vestir que comercializamos también han sido remasterizadas o customizadas anteriormente, y nosotros apostamos todo en esta segunda oportunidad».

Tanto Innovarte como Chamakitos surgieron como alternativas de moda más acordes a tiempos tan adversos con precios más asequibles y una mayor variedad de estilos y texturas.

En cuanto al segundo local en cuestión, los pequeños de casa también podrán encontrar artículos escolares y otros útiles de su edad.

Asimismo, el espacio está concebido para la realización de talleres y otra serie de actividades para el disfrute de los pequeños sin ánimo de lucro.

El nombre del establecimiento proviene del argort popular que se refiere a los más jóvenes, una estrategia de marketing llamativa y cercana a nuestras comunidades.

El equipo de trabajo de Chamakitos está conformado por familiares y amigos de la dueña, en su mayoría padres que conocen por experiencia propia el esfuerzo que supone cubir las necesidades básicas de los hijos.

Según explicó la principal responsable del sitio, sin la colaboración de instituciones y artistas locales no hubiese sido posible una estética tan equilibrada y llena de vida.

Desde la confección de los murales con bocetos entregados por la mismísima Lina y transformados en hermosas figuras por el artista de la plástica Waldo Hernández, hasta los carteles de Gráfica Roca y el detalle de las plantas sembradas en gomas, también recicladas.

Entre las próximas novedades que se preparan para el público están la llegada de puzzles y otros juegos didácticos así como un evento temático para la temporada de Halloween en el presente mes de octubre.

Dicha tienda con apariencia de círculo infantil por la fachada cubierta de personajes populares de la animación moderna, resulta ese espacio donde las compras pueden ser divertidas y los conocimientos estar acompañados de confort.