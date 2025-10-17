Matanzas no suelta la cima

Los Cocodrilos de Matanzas no quieren soltar la punta de la pelota cubana. En esta temporada, los yumurinos solamente han cedido en un compromiso particular y han caminado con gran estabilidad durante todo el torneo, casi siempre observando desde arriba a sus rivales.

En el José Antonio Huelga, ayer, dividieron honores en su doble jornada frente a los Gallos de Sancti Spíritus. En el primer encuentro, se impusieron por 5-1, gracias a una sólida actuación de Pedro Mesa, quien completó la ruta a ritmo de siete jits, incluido un cuadrangular del legendario Frederich Cepeda.

Luis Ángel Sánchez fue clave en la ofensiva de los Cocodrilos, con tres carreras impulsadas y un jonrón. La derrota fue para José Isaías Grandales.

En el segundo juego, los Gallos tomaron venganza, ganando por 2-0 con destacadas actuaciones de los lanzadores José Carlos Santos y Fernando Betanzo. Daniel Fernández conectó un jonrón frente al abridor Haziel Suárez.

Los Cachorros de Holguín superaron a los Toros de Camagüey con un ajustado marcador de 3-2. Esta victoria les permitió fortalecerse en la segunda posición de la tabla.

Michel Gorguet conectó un crucial jonrón que aseguró la ventaja definitiva para los locales. El lanzador Carlos Alberto Santiesteban (4-1) dominó desde la lomita durante siete entradas, con solo una carrera limpia. José Miguel Rodríguez selló la victoria, aunque concedió una anotación. La derrota recayó sobre Riquelme Odelín, quien, a pesar de su esfuerzo, no contó con el respaldo ofensivo necesario por parte de los Toros.

Industriales y Artemisa también dividieron en su doble cartelera en el estadio 26 de Julio. Raymond Figueredo lideró la victoria de Industriales en el primer juego con una labor completa de seis ponches, apoyado por un jonrón de Dairon Miranda y un sencillo producto de Roberto Álvarez. Yunieski García sufrió su primera derrota. En el segundo encuentro, Artemisa se desquitó con un cuadrangular de Dayan García.

En el resto de la cartelera, Mayabeque superó con facilidad a Cienfuegos 14-2, Granma venció a Guantánamo 11-3 y Pinar del Río derrotó a Isla de la Juventud 8-2.

Por tercer día consecutivo, los partidos de Villa Clara y Ciego de Ávila fueron suspendidos debido a las persistentes lluvias en la región avileña, y el juego entre Santiago de Cuba y Las Tunas fue suspendido en el segundo inning, con Santiago liderando 3-2.

Granma