Garantizan producción de bombones

Con el nuevo esquema de mipyme estatal, el colectivo de la Gambina SURL, en el matancero municipio Cárdenas, mantiene el mismo compromiso de elevar la producción de bombones artesanales.

Ya vamos por 12, seis de las 14 toneladas de chocolate de plan de este 2025, aseguró el administrador Humberto Landrian del Busto, un notable conocedor de esta y otras fabricaciones pertenecientes al Ministerio de la Industria Alimentaria.

Una parte de nuestras elaboraciones van dirigidas al turismo, otras cantidades se le comercializa en moneda nacional a la Gastronomía, entre otros destinos, de surtidos realizados todos de manera artesanal, ya sean tabletas de chocolate sólido, amargo, con leche, y de relleno con galletas de arroz, maní y con licor.

Precisó que a pesar de algunos momentos con dificultades difíciles con la materia prima, como tendencia hay estabilidad y eso es garantía para satisfacer los encargos, los empleos y los ingresos a los 10 trabajadores de Gambina SURL, la mayoría directos en la producción.

Yoania Sifonte Tornés y Yuleiky García Toledo integran la plantilla. Las dos coinciden en lo exigente de una jornada de ocho horas, con una norma de 9 mil a 10 mil bombones para hacer entre cuatro personas.

Calidad de las producciones y cumplimientos de los planes respaldan los ingresos de los empleados, que según Landrian del Busto, superan los 20 mil pesos, más las utilidades correspondientes, al término de cada trimestre.

